Headhunterz en Lil Kleine op podium bij Kingsland Den Bosch

POLL ‘Vandalisme-kunst’ van Bossche­naar Ralph Posset verwijderd van gevel Museum Het Valkhof in Nijmegen

8:57 NIJMEGEN/DEN BOSCH - De ladder ging afgelopen maandagochtend tegen de zijgevel van Museum Het Valkhof in Nijmegen. De ‘handtekening’ die zelfbenoemd volkskunstenaar Ralph Posset uit Den Bosch daar vrijdagmiddag met veel gevoel voor drama had gespoten, is na drie dagen weggepoetst.