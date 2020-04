Heb ik corona? Dokters uit Den Bosch, Gestel en Vught komen met ‘checklist’

Zieke mensen kunnen op de website eenvoudig controleren of zij mogelijk het coronavirus bij zich dragen. Het gaat volgens Toine Bax, woordvoerder namens Tsuru - het Vughtse bedrijf dat de achterliggende techniek ontwikkelde - om een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst.

Betrouwbaar beeld

Uit deze lijst met 32 vragen volgt een persoonlijk advies. De antwoorden kunnen eventueel worden doorgestuurd naar de eigen huisarts. Samen wordt dan bekeken of verdere actie moet worden ondernomen. Bax: ,,Er wordt naar corona specifieke zaken gekeken in relatie met risico verhogende kenmerken zoals leeftijd of diabetes én factoren als beweging. Totaal geeft het veel betrouwbaarder beeld.”

Quote Als het resultaat wordt doorge­stuurd bespaart ons dat veel tijd Chantalle Burgers , Huisarts in Sint-Michielsgestel

Ruud van Langeveld uit Vught is gepensioneerd cardioloog, werkte in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en is mede-initiatiefnemer. ,,Veel mensen zijn onzeker en zoeken informatie. We hebben een vragenlijst opgesteld waarbij we de mensen helpen en kunnen voorzien van een eerste advies.”

Huisartsen hebben het druk

Ook de huisartsen Jan Aussems en Chantalle Burgers uit Sint-Michielsgestel werkten mee. Burgers: ,,Wij huisartsen hebben het momenteel erg druk met vragen over corona. Maar andere ziektebeelden gaan ook gewoon door en we willen onze praktijk zou goed mogelijk kunnen laten functioneren. Een website waarbij mensen al zelf een eerste check kunnen doen kan dan erg nuttig zijn. Ook als het resultaat wordt doorgestuurd bespaart ons dat veel tijd omdat we dan al een overzicht van de klachten hebben. Blijft natuurlijk overeind dat bij twijfel of ernstig ziek zijn er altijd contact gezocht dient te worden met de eigen huisarts.”

Specialist in gezondheidsapps

Tsuru is volgens Bax gespecialiseerd in apps die werknemers vitaler en gemotiveerder moeten maken. ,,Verschillende wetenschappers, medisch specialisten en andere inhoudelijke experts zijn aan ons verbonden. Ze hebben een gezamenlijke interesse in hoe je gezondheid en geluk voor iedereen toegankelijk kunt maken.”