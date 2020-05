Heb ik corona gehad? Vughts bedrijf opent ‘teststraat’ bij Van der Valk

VUGHT - Ondernemer Rob van der Ven uit Vught kent de kritiek op de COVID-19 sneltesten die commerciële bedrijven gebruiken om aan te tonen of iemand corona heeft gehad. Maar, er zijn volgens hem veel verschillende testen. De test die hij gebruikt, komt uit Amerika én is door het RIVM beoordeeld als één van de drie beste testen. Zaterdag opent hij een 'teststraat’ bij Van der Valk in Vught.

De onzekerheid rondom het coronavirus is nog altijd groot. Dat komt volgens Vughtenaar Rob van der Ven mede doordat er niet voldoende wordt getest. Van der Ven is eigenaar van BlueNature en heeft de hand weten te leggen op een grote hoeveelheid, door het RIVM beoordeelde, COVID-19 sneltesten.

,,Ik ben techneut én van het meten”, zegt hij. ,,Ik merkte dat dat er veel behoefte was aan een ‘corona-immuuntest'. Onze intentie is: helpen de economie weer op een verantwoorde manier aan de gang krijgen. Natuurlijk is de test géén vrijbrief om je niet meer te houden aan de ‘coronaspelregels’. Het kan wel een einde maken aan de onzekerheid die leeft.”

Testen, testen, testen

De Vughtenaar schetst de situatie bij een schoonmaakbedrijf. ,,Dat bedrijf had dertig zieke mensen die volgens de huisarts mogelijk COVID-19 hadden en in thuis quarantaine moesten. Uiteindelijk werden er slechts twee positief getest. De rest had griep of was verkouden. Deze test helpt bedrijven inzicht te krijgen in wat er speelt en kan er dan het hygiëne- en infectieprotocol op afstemmen.”

Van der Ven begrijpt eigenlijk niet waarom de overheid zo lang wacht met mensen massaal te testen. ,,Dat had al lang gebeurd moeten zijn. Dat is toch wat iedereen wil weten!”

Toen bleek dat een leverancier die hij kent gecertificeerde sneltesten voor COVID-19 bleek te hebben, aarzelde hij geen moment. ,,Het is een Amerikaanse sneltest van het beursgenoteerde Biomerica. Eén van de slechts zeven sneltesten die door het RIVM zijn getest, op een totaal van 200. Deze test zat bij de beste drie”, reageert hij. ,,In Amerika worden er dagelijks 800.000 gemaakt. Daarvan komen er in Nederland enkele tienduizenden per week beschikbaar. Alleen voor professionals.”

De sneltest bestaat uit een druppel bloed én een korte vragenlijst. Het resultaat van de test is in tien minuten beschikbaar. ,,De test kent een enorm hoge nauwkeurigheid wanneer mensen minstens drie weken na de eerste symptomen laten testen. Honderd procent nauwkeurig is geen enkele test of medische analyse.”

BlueNature neemt de testen bij Van der Valk in Vught af in samenwerking met het bedrijf Voorkeur die gespecialiseerd is in medische en rijbewijskeuringen.,,Het resultaat van de test wordt telefonisch gecommuniceerd door een arts. Die adviseert ook voor wat betreft mogelijke vervolgstappen, zoals quarantaine. Als het storm loopt, volgen er mogelijk nog andere locaties in Brabant. Je moet tenslotte gaan meten waar de pijn het grootst is.”