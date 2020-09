Heb je sloopplannen? Gewoon beginnen!

Fietsbrug­gen en superroton­de Van der Valk duurder en nét even anders

7:24 DEN BOSCH - Geen aannemer kon de superrotonde op de Postweg op de grens tussen Den Bosch en Vught voor de prijs aanpakken die Den Bosch in gedachten had. Dus moest de gemeente ingrijpen en het plan aanpassen. De twee fietsbruggen kosten nu in totaal 5 ton meer én komen er net even anders uit te zien. ,,Het groen en de veiligheid voor fietsers blijft overeind staan’’, belooft verkeerswethouder Ufuk Kâhya.