Heeft de boer nog toekomst? ‘Natuurlijk!’, zeggen jonge boeren in opleiding

Video Auto bijna volledig uitgebrand tijdens proefrit in Helvoirt

6 oktober HELVOIRT - Een auto is woensdagmiddag rond 12.15 uur in brand gevlogen op de Molenstraat in Helvoirt. De bestuurder was bezig aan een proefrit. Tijdens het wachten op groen licht bij het kruispunt met de N65 vatte de auto plotseling vlam.