‘Heel mooi hoe we elkaar hebben gesteund na de rellen’

UPDATE Bossche horeca: ‘Heel Nederland was een illegaal terras terwijl wij er op worden aangespro­ken’

22 februari DEN BOSCH - Bossche horeca-ondernemers klagen over willekeur bij het handhaven van de coronaregels afgelopen weekend. Terwijl er bij hen voor de deur stevig wordt ingegrepen of zelfs beboet, als er drie of meer volwassenen bij elkaar staan, zien zij overal mensen samenscholen. ,,Heel Nederland was omgetoverd tot een illegaal terras’’, zeg Bernard Kuenen, voorzitter van de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.