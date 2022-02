Heel Oeteldonk jubelt en juicht. Burgemeester Mikkers: ‘Ik heb kiepevel tot op mijn rug’

Carrousel moet ook van hoogste rechter op slot tijdens carnaval: ‘Dit is dramatisch’

DEN HAAG - Het is horecaondernemer Jan van Son niet gelukt om zijn door de Bossche burgemeester gesloten nachtzaak de Carrousel tijdens carnaval te mogen heropenen. Hij moest bij donderdag bij de Raad van State in Den Haag bakzeil halen bij de hoogste bestuursrechter. ,,Dit is dramatisch.’’

25 februari