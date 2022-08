Heel veel wegblijvers en een enkele gestrande reiziger ‘Ze krijgen mij niet kwaad, wel chagrijnig’

Vooral de moed er inhouden, lijkt het motto deze dinsdagmiddag op het station in Den Bosch. De perrons liggen er stuk voor stuk uitgestorven bij. Leven is er alleen - een heel klein beetje dan - op perron 3A/4A. Daar is midden in de leegte de kiosk gewoon open. ,,Dat doen we om gestrande reizigers een beetje troost te bieden. Even een praatje maken en ze verwijzen naar de bussen die wel rijden", stelt Laura Prada