Heesch West weert mestfabriek, óók als provincie zich ermee gaat bemoeien

Plan voor terras in Zuiderpas­sa­ge: ‘Het liefst hadden we het terras al deze winter’

DEN BOSCH - Het succes van het ‘coronaterras’ afgelopen zomer in de Bossche Zuiderpassage, heeft de eigenaren van café Station Zuid (voorheen café Lohengrin) geïnspireerd om een terrasvergunning aan te vragen. Het liefst hadden we het deze winter al willen inrichten. Maar daarvoor kregen we geen vergunning van de gemeente.’’

4 februari