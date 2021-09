Heftige verhalen getraumatiseerde kinderen grijpen Vughts echtpaar aan; dagje IJzeren Man doet zorgen even vergeten

Avans Hogeschool roept Brabanders op: ‘Neem internatio­na­le studenten in huis’

24 september DEN BOSCH/BREDA/TILBURG - Heb je nog een kamer over? Of misschien wel twee? Dan kun je internationale studenten van Avans Hogeschool helpen. De onderwijsinstelling roept Brabanders op om onderdak te bieden aan internationale studenten die nu noodgedwongen in hotels, op campings of anti-kraak wonen.