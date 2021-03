Heidewachtel Simba vluchtte nadat hij werd aangereden en wordt enorm gemist; grote zoekactie opgezet

Het licht gaat uit bij BOEL bazaar in Den Bosch, winkel gaat online verder

11 maart DEN BOSCH -,,85 ondernemers zijn hier actief en ik houd het licht aan”, vertelde Monique Bredeveld van BOEL bazaar in september 2020 nog tegen het Brabants Dagblad. Dat licht is sinds kort uit. Eind februari liep het huurcontract in Den Bosch af en dat is niet verlengd. Het artistieke leven gaat online verder.