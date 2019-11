Heijmans bouwt voor 50 miljoen nieuw viaduct schiphol

Update LIVE | 67 dierenacti­vis­ten van stalbezet­ting Boxtel voor de rechter, ruim veertig verdachten aanwezig

11:39 DEN BOSCH - Vandaag staan 67 dierenactivisten in Den Bosch voor de politierechter in Den Bosch. Zij moeten zich verantwoorden voor hun betrokkenheid bij de veelbesproken stalbezetting in Boxtel van afgelopen mei. Van de verdachten zijn er ruim veertig aanwezig.