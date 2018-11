Heijmans en BAM willen asfaltcentrales in nieuw bedrijf onderbrengen

ROSMALEN - Bouwbedrijf Heijmans en bouwgroep BAM willen hun asfaltcentrales in Nederland onderbrengen in een nieuw, gezamenlijk asfaltbedrijf. Dat hebben de beide bouwbedrijven bekend gemaakt.

Volledig scherm De asfaltcentrale van Heijmans in Den Bosch. © Nils van Houts

Heijmans - met het hoofdkantoor in Rosmalen - en BAM in Bunnik hebben daartoe inmiddels verzoeken ingediend in Brussel en bij de Autoriteit Consument en Markt, die toezicht houdt op de concurrentie in het Nederlandse bedrijfsleven.

De Europese Commissie heeft dat verzoek inmiddels in behandeling genomen, meldt woordvoerder Arno Pronk van de BAM. De mededingingsautoriteiten moeten hun goedkeuring geven alvorens een fusie mag plaatsvinden.

Tien

Zowel Heijmans als BAM exploiteren op dit moment tien asfaltcentrales, verspreid over het hele land. De Rosmalense bouwer Heijmans heeft asfaltcentrales in Den Bosch, Zwijndrecht en Amsterdam. Wat voor gevolgen het mogelijk nieuwe bedrijf zal hebben voor de huidige asfalcentrales, is op dit moment nog niet aan te geven.

In de asfaltcentrale van Heijmans aan de Veemarktstraat in Den Bosch wordt jaarlijks zo'n 350.000 ton asfalt geproduceerd, goed voor zo'n 12.000 volgeladen vrachtauto’s. De Bossche asfaltcentrale werd in 1996 gebouwd en in 2000 uitgebreid. De centrale draait voor zo’n 90 procent voor Heijmans. Tien procent is voor derde partijen, waaronder ook BAM.

Volledig scherm Medewerkers van Heijmans leggen een nieuw stuk asfalt aan. © Peter van Huijkelom

Met de oprichting van een nieuw bedrijf willen de beide bouwers Heijmans en BAM de kennis, kunde en investeringen bundelen. De twee verwachten dat het nieuwe bedrijf een omzet van zo'n 90 miljoen euro per jaar zou kunnen realiseren.

Duurzaamheid

Ook de stijgende grondstofprijzen en hogere duurzaamheidseisen - zoals terugdringing van de CO2-uitstoot - waar asfalt anno 2018 aan moet voldoen vormen voor de bouwbedrijven reden tot een mogelijk samengaan.

De vraag naar asfalt neemt in Nederland al jaren af. Ook de winstmarges op asfalt worden steeds kleiner, zegt BAM-woordvoerder Pronk. ,,Door samen te gaan met Heijmans kunnen we - en moeten we misschien wel - daarop inspelen.”

In totaal zijn er in Nederland bijna veertig asfaltcentrales, wisselend in grootte en omvang. Zowel BAM als branchevereniging VBW-Asfalt kon geen cijfers geven over het aandeel van Heijmans en BAM in de totale asfaltproductie in Nederland.