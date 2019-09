Heijmans koopt locatie buurman BCC in Rosmalen

Column Wat is er eigenlijk mis met die fietsvak­ken?

8:57 Zo 1 sep. Al jaren wordt er geklaagd over de chaos aan fietsen die her en der opduikt in het centrum. Waar iemand in een rolstoel of met een kinderwagen zich bijna standaard vastloopt in de zee aan staal voor de McDonald's of de Vughterstraat, gebeurde er echter jaren niks.