Heimwee bracht dit gelukkige echtpaar terug naar Den Bosch

Henk en Ria hebben elkaar leren kennen tijdens de carnavalsdagen in Oeteldonk. De interesse was er meteen, de vonk had bij Ria iets langer nodig om over te springen. Maar dat het gebeurde, daar zorgde Henk wel voor. Hij verzon een list en kwam na al het feestgedruis een rode zakdoek terugbrengen die hij geleend zou hebben. Ria wist van niks, maar liet zich graag charmeren door deze vrolijke babbelaar. Ze gingen samen uit en van het een kwam het ander. Daarna ging het snel. Op 13 april 1961 trouwden ze voor de wet, waarna in juni de kerkelijke inzegening plaatsvond in de inmiddels verdwenen Antoniuskerk aan het Kapelaan Koopmansplein.

Heimwee naar Den Bosch

Kort na het trouwen ging Henk als filiaalhouder aan de slag bij een Bredase winkel in herenmode. Om zijn werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, verhuisde het koppel naar Breda. In die stad werd in 1962 hun eerste zoon geboren en in 1964 de tweede. Met hun kersverse gezinnetje verhuisden Henk en Ria naar een flat in een nieuwbouwwijk, die volgens de familie het beste vergeleken kon worden met een betonnen doos met veel glas. Het zorgde voor heimwee naar Den Bosch, vooral bij Ria.

In 1970 pakte het gezin zijn koffers en ruilde het Breda in voor een woning aan de Ernst Bagelaarstraat in Hintham Zuid. De in Rosmalen geboren Henk ging forensen met de trein. Later, toen hij eenmaal over was gestapt naar een andere werkgever in Woensel, werd zijn reis uitgebreid met een rit met de brommer naar het station. Omdat dat zeker in de winter geen pretje was, waagde hij zich op 40-jarige leeftijd aan het halen van zijn rijbewijs. Dat lukte, waardoor hij zich aan kon sluiten bij de dagelijkse rij forenzen op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven, die toen nog gekenmerkt werd door kruisingen met stoplichten. Je kan het je anno 2021 bijna niet voorstellen.

Gelukkig in Hintham-Zuid

Ria - wiens wieg aan de Pelssingel stond - was veel thuis om voor de kinderen te zorgen, maar nam daarnaast ook vaak deel aan activiteiten op school. Ze was lid van het oudercomité en ging als coach mee wanneer er door de jeugd gehockeyd moest worden. Op oudere leeftijd werd ze nog lid van de wijkraad Hintham en kreeg ze een baantje in het juweliersbedrijf van een familielid. Na verloop van tijd kwam ze bij Henk in de winkel terecht, waar ze parttime heeft gewerkt tot haar man met de VUT ging. Sindsdien leiden ze een rustig leven waarbij Henk nog deelneemt aan vrijwilligersactiviteiten terwijl Ria het liefst haar eigen gang gaat. Wonen doen ze met een korte onderbreking al 51 jaar in Hintham-Zuid.