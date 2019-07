Hekwerk vormt geen bedreiging voor Levenslied Den Bosch

Undercover als arbeidsmi­grant bij Jumbo in Den Bosch: dit is het verhaal van de Poolse Agata

13 juli Vijf weken lang was Agata Olejarczyk uit Polen, op verzoek van deze krant, arbeidsmigrant in Brabant. Haar onderkomen: een Polenhotel in Rosmalen. Haar werk: orderpicken bij Jumbo in Den Bosch. Dit is haar verhaal.