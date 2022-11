Hele dag geen treinen tussen Den Bosch en Oss door defect spoor

Gemeente Den Bosch vraagt Twitter om ‘officieel’ Twit­ter-ac­count’ te sluiten: ‘Wij hebben hier niks mee te maken’

DEN BOSCH - ,,We weten niet wie erachter zit. Maar we hebben de Twitter-organisatie gevraagd om het account te sluiten. Er wordt zonder onze toestemming gebruik gemaakt van ons logo. En de mededelingen zijn niet van ons.’’ Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Den Bosch over het Twitter-account @gemeentedbosch dat sinds 15 november actief is.

18 november