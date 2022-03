Hele volksstammen vergapen zich aan de webcam: geen eitje blijft privé bij de kerkuil of slechtvalk

LIEMPDE/VUGHT - Is dat een muis of een mol die het mannetje het nest binnen sleept? Plop, weer een ei. Tel ik het goed? Drie of vijf jonkies? Hele volksstammen vergapen zich tijdens het broedseizoen weer aan het wel en wee van broedende kerkuilen, slechtvalken, mezen of torenvalken.

In Liempde en Vught kun je bijvoorbeeld slechtvalken volgen via de webcam. Maar overal in Nederland kun je via webcams, een soort slow-television, kijken naar broedende vogels. Een kleine 1,7 miljoen mensen in Nederland kijkt zeer regelmatig over de rug van papa- en mama-vogel mee naar het broedsel.

De speciale club vrijwilligers van Natuurwerkgroep Liempde is er maar druk mee. Elk jaar hebben ze veel onderhoud aan de nestkasten die ze hebben opgehangen voor de kerkuil, steenuil, torenvalk en slechtvalk. Specialist Dirk Eijkemans uit Liempde weet er alles van.

Quote In 1969 de eerste nestkast opgehangen, die is elk jaar bewoond Dirk Eijkemans , Natuurwerkgroep Liempde

,,Het duurt al een eeuwigheid. In 1969 is de eerste kast opgehangen in de kerk in Liempde voor de kerkuil. Deze is elk jaar bewoond. Het is een bijzonder diertje. Want uilen weten al tevoren wat voor een seizoen het gaat worden. Als de muizenstand goed is, leggen ze meer eieren. Is het een slecht jaar dan broeden ze minder eieren uit. Met een slechte winter slaan ze ook weleens over, om zelf te overleven.”

Boven in de spits van de toren van de Sint Jans Onthoofdingkerk in Liempde broedt al sinds wat jaren een slechtvalkpaartje. ,,Dat beestje heeft het jaren erg moeilijk gehad. Maar nu zijn er successen in Liempde. Aanvankelijk hadden we een uitklapbaar bouwpakket als nestkast voor boven in de toren. Maar dat werkte niet goed. Het plateau voor de jonkies was klein. Er is er wel eens een naar beneden gevallen. Morsdood. Nu hangt er een goed buitenplateau, veel groter. En binnen in de kerk de kast met webcam.”

De slechtvalk.

Zeker vierhonderd Liempdenaren volgen nauwgezet via de webcam wat er boven in de toren gebeurt aan lief en leed. ,,We hebben ook een camera bij de kerkuilen. Maar dat is saai om naar te kijken. Die uilen slapen de hele dag en komen pas in actie als de meeste mensen hun ogen sluiten. De slechtvalk is vaak wel actief. Die sjouwt ook flinke prooien naar binnen voor de kroost. Ze roven van alles: van mezen en spreeuwen, tot kokmeeuwen en lijsterachigen en zelfs verschillende soorten duiven.”

Een slechtvalk rust uit op het kruis van de torenspits in Liempde.

Soms hebben de kijkers naar de webcam wat pech. ,,Dan poepen de vogels de camera onder. Je ziet ook nu wel wat spetters zitten. Maar we hangen de camera zo dat dat zo min mogelijk kan gebeuren. Als we de jonkies ringen, dan maken we de kast ook schoon. Slechtvalken sjouwen heel wat vogels als prooi binnen, dus stikt het van de veren in het nest dat op ronde kiezelstenen ligt.”

Flink wat kasten in onderhoud

De nestkastengroep van Natuurwerkgroep Liempde heeft het er druk mee. Ze onderhouden 27 kerkuilenkasten en 44 voor de steenuil, met daarnaast nog de slechtvalkenkast in de kerk. Elk jaar worden de kasten twee keer schoongemaakt. Vaak gaat er ook nog een schilderkwast overheen. ,,Je merkt wel dat ons werk door de jaren heen veel oplevert. Dan kijk ik maar naar alle jonkies die worden geboren. In 2016 telden we 20 jongen bij de kerkuilen, anno 2021 zijn er dat al 28. Bij de steenuil waren er 9 jonkies in 2016, vorig jaar 30. En in 2020 zelfs 50. Ze een handje helpen met nestkasten, werkt dus.”

Webcam in nestkast op Petruskerk Vught

In Vught kon je dinsdagavond 8 maart, net voor middernacht, op de webcam het eerste ei van de Vughtse slechtvalk horen vallen. De roofvogel broedt in een kast in een van de (nep)galmgaten van de toren van de voormalige Petruskerk. ,,Afgelopen woensdag is het vierde ei gelegd”, vertelt Marja Goossens, de stadsvogeladviseur van Vught.

Na het mislukte broedsel van vorig jaar plaatste de vogelwerkgroep Vught begin januari een webcam in de nestkast. Er werd een internetverbinding tot stand gebracht met de kerktoren, zodat het wel en wee van de valken nu voor iedereen via te volgen is. ,,Als het buiten donker is, schakelt de infraroodcamera in”, vertelt Goossens. ,,Dan lijkt het ei wit, maar in werkelijkheid is het roodachtig met bruine vlekken.”

Ook vorig jaar nestelde een slechtvalkpaar op het dak van Petruskerk, maar het broeden werd afgebroken.

De valken gaan volgens haar pas broeden als het voorlaatste ei is gelegd. ,,Op die manier zorgen ze ervoor dat de jongen ongeveer gelijktijdig uitkomen.”

Het vrouwtje en het mannetje wisselen elkaar af, maar de vrouwtjes zitten het meeste op het nest. Ze zijn vaak groter dan het mannetje. Goossens: ,,De eieren passen beter onder haar buik. De plek waar de eieren zijn gelegd, is ook heel gunstig. We hebben er het volle zicht op. Als alles goed gaat, is er de komende tijd dus veel te zien op de webcam.”

De webcam in de nestkast op de Petruskerk in Vught, met zicht op de Dorpsstraat.

De eieren komen volgens de stadsvogeladviseur na zo’n veertig dagen uit. ,,We verwachten zo rond half april. Drie weken later wisselen de jongen hun donspak voor hun echte verenkleed. De jongen worden gevoerd met rauw vlees dat ze hapklaar krijgen aangereikt. Dit is ook de beste tijd om jongen te ringen omdat ze dan nog niet uit de kast gaan springen. Als ze eenmaal veren hebben, beginnen ze met vliegoefeningen. Dat zal geweldig zijn om naar te kijken, ook vanaf de grond.”

Quote Als alles goed gaat, is er de komende tijd veel te zien op de webcam Marja Goossens, Stadsvogeladviseur van Vught

Als de jonge slechtvalken zo’n zes weken oud zijn, gaan ze echt vliegen. ,,Ze blijven nog een maand of twee, drie bij hun ouders in de buurt. Dan zijn ze helemaal zelfstandig en trekken ze uit het territorium van hun ouders weg.”

Hoeveel mensen het broedende koppel slechtvalken volgt, kan Goossens niet zeggen. ,,Vijftig mensen ontvangen onze nieuwsbrief. De webcam staat nu nog op een ‘slechtvalkenforum’ maar we zijn bezig met het bouwen van een eigen website. Dan kunnen we het aantal unieke bezoekers zien.”



