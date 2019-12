Helemaal gek van 't geknal; raden naar de cijfers, maar vrijwilligers staan klaar om rommel op te ruimen

Negen mensen krijgen persoonlij­ke brief van burgemees­ter Den Bosch: boete bij rottigheid tijdens jaarwisse­ling

10:10 DEN BOSCH - Om de kans op ‘een rustige en gezellige jaarwisseling te verhogen’ heeft de Bossche burgemeester Jack Mikkers negen brieven gestuurd naar inwoners van Den Bosch. ,,De brief is gericht aan personen die in het verleden over de schreef zijn gegaan of waarvan het vermoeden is dat dit is gebeurd’’, aldus een woordvoerder van de gemeente.