Helftheuvelpassage in Den Bosch tijdelijk ontruimd geweest na brand op dak

Video Toestand Joey D. kritiek, familie: ‘Dit is een onvoorstel­ba­re wanhoops­daad’

14:59 ROSMALEN - Joey D. ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, nadat hij zichzelf dinsdagavond iets heeft aangedaan. Dat meldt het Openbaar Minsiterie (OM) woensdagmiddag. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij tussen hem en de politie. De familie van D. gelooft ondertussen nog altijd in zijn onschuld, laten ze weten in een brief.