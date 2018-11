Helicon mag een kleine windmolen neerzetten in Den Bosch, ondanks protesten uit de buurt

De vraag is hoelang de 'DDR-poefs' nog in Hintham blijven staan

5 november HINTHAM - Het was best een gezellige boel bij de laatste schouw in Hintham, begin september. Een stevige delegatie, bestaande uit wijkbewoners, leden van de wijkraad, vertegenwoordigers van de gemeente en andere betrokkenen ging per fiets op verkenning om de (door bewoners gesignaleerde) aandachtspunten in de wijk onder de loep te nemen. Hoe is de stand van zaken, twee maanden na dato? Is er al enige ontwikkeling te bespeuren?