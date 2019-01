Helikopervlucht als bedankje voor inzet bij goede doelen-actie

In de roos in Den Bosch moet ergens anders: maar waar in Zuid?

9:08 DEN BOSCH - Ze hangen deze maandagmiddag niet met de benen buiten maar het is toch behoorlijk druk in lunchcafé In de roos in Den Bosch-Zuid. Het opdwarrelende stof van de aangekondigde sluiting op 1 juli is inmiddels neergedaald. Vooral de vraag: wat na 1 juli houdt de gemoederen nu bezig.