Helikopterplatform bij JBZ opnieuw opgetuigd voor vervoer van coronapatiënten

DEN BOSCH - Uit voorzorg is er weer een tijdelijk helikopterplatform ingericht bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Daarvoor is een deel van de parkeerplaats vrijgemaakt.

Vanuit ANWB Medical Air Assistence kreeg het JBZ het verzoek om te zorgen voor een helikopterplatform. Vanaf het platform kunnen patiënten met corona per helikopter worden overgebracht vanuit een locatie elders in Nederland naar Den Bosch of andersom vanuit het JBZ naar elders in het land of het buitenland.

Het vervoer van coronapatiënten per helikopter is maandag weer hervat door ANWB Medical Air Assistence. Wanneer de eerste patiënt per helikopter aankomt of vertrekt bij het JBZ is niet bekend.

In het voorjaar was er ook een tijdelijk helikopterplatform in Den Bosch. Toen zijn er ongeveer acht vluchten vanuit het JBZ aangevraagd.