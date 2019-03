Help, de Brabantse natuur wordt vergiftigd

Eritrese statushou­ders onder de loep bij De Slinger

30 maart DEN BOSCH - Hoe gaat het met de Eritrese statushouders. En welke steuntjes in de rug zijn wenselijk? In wijkcentrum De Slinger in Den Bosch draaide het vrijdagavond om die vragen en over het heden én verleden. Dat werd opgeleukt door diverse uitingen van de Tigrinya-cultuur.