Help, de thuiszorgverpleegkundige verzuipt!

Winnaars Beste Bossche Gebouw zijn bekend, maar alleen bij de organisa­tie: uitreiking verzet wegens corona

DEN BOSCH - Het was de bedoeling dat de winnaars van het Beste Bossche Gebouw 2015-2020 rond deze tijd bekend zouden worden. Corona gooit echter roet in het eten. Alhoewel de winnaars bij de organisatie bekend zijn, horen we pas komend jaar wie gewonnen heeft.

26 november