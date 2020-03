Help, de warme maaltijd komt ineens niet meer

Vorst en corona: 20 extra opvangplek­ken voor daklozen in gymzaal Elzen­straat Den Bosch

16:40 DEN BOSCH - De leegstaande sporthal aan de Elzenstraat in de Graafsewijk in Den Bosch wordt zaterdag ingericht als nachtopvang voor maximaal twintig daklozen. De extra opvang, geregeld door Maatschappelijke Opvang Den Bosch en Novadic-Kentron, is nodig vanwege de voorspelde vorst de komende week en de maatregelen rond het coronavirus.