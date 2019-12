Help, het wordt grijzer en grijzer op de golfbaan

Ze vragen aandacht via middelbare scholen, organiseren clinics voor jongeren en bieden voor de jeugd lidmaatschappen tegen gereduceerde tarieven aan. Golfverenigingen in de regio van Den Bosch doen er alles aan om jonge mensen naar hun golfbaan te lokken. Eenvoudig is dat niet. De gemiddelde leeftijd van de leden wordt alsmaar hoger, merken ze bij de verschillende clubs.



Daarmee volgen de verenigingen de landelijke trend: in de periode van 2013 tot 2018 is de vergrijzing in de golfsport flink toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Van Spronsen & Partners. Mensen vanaf 50 jaar vertegenwoordigen bijna tweederde van alle golfers en het aandeel 71-plussers is zelfs verdubbeld. De groep onder de 50 jaar is fors afgenomen. De golfsport zal volgens het onderzoek verder vergrijzen, als de jonge doelgroep niet toeneemt.