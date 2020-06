Help! Ik ben een jonge mantelzorger in coronatijd: Recordaantal op zoek naar hulp en aandacht

DEN BOSCH - Corona bracht extra angst en stress bij huishoudens met zieken of gezinsleden met een beperking. Deze week is er vooral op afstand aandacht voor jongeren tussen 12 en 24 jaar in de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’. Die aandacht is nodig, want een recordaantal jonge mantelzorgers is bezorgd, zoekt hulp en extra aandacht.

,, Als je één keer hoestte raakte mama al in paniek”, vertelt Renske van Hirtum (21) over de lockdown tijdens corona ,,Mijn moeder is manisch depressief. Ze was bang voor het virus dat om zich heen greep. Ze durfde de deur niet meer uit. En dan mijn zusje met autisme. Ik moest haar de hele dag helpen, met school bijvoorbeeld. Mijn vader had niets te doen omdat hij in de horeca werkt. Mijn andere zusje en ik mochten ook niet echt weg. We zaten dus vaak met z’n vijven in een rijtjeshuisje in Den Bosch. Het was er druk en niet altijd gezellig.”

Door corona kon Renske niet naar school of met vrienden afspreken. ,,Even weg in een andere omgeving zou misschien hebben geholpen. Het ging 24/7 over corona. Dat gaf spanning. Een pittige tijd met extra zorgen, ja.”

Platform ‘Vanzelfsprekend!?’

Volgens het platform ‘Vanzelfsprekend!?’ in Den Bosch zorgt een kwart van de kinderen en jongeren in ons land vaak voor een moeder, vader, broer of zus met een fysiek of verstandelijke beperking, verslaving of psychische aandoening.

,,We zijn nog nooit zo druk geweest met het ondersteunen van jonge mantelzorgers met kopzorgen”, zegt ze. ,,In het begin ging het over onzekerheid. De verlenging van de lockdown was een breekpunt bij veel jongeren.”

Paniekaanvallen en stress

,,Ik maakte me zorgen om de gezondheid van mijn moeder”, legt Gino Mulder (20) uit Den Bosch uit. ,,Het virus treft vaak mensen die gezondheidsproblemen hebben. Dat gaf extra stress. Mijn oudste broer heeft een eet- en gameverslaving. Hij kreeg paniekaanvallen vanwege de angst voor corona. Ik haal nu al zijn boodschappen en probeer elke dag met hem te videobellen. Vanwege corona vind ik dat ik meer moet helpen. Het virus brengt mensen ook samen.”

De 10-jarige Kris Ploem uit Rosmalen heeft meegeluisterd. Ze snapt wat Gino zegt: ,,Mijn broer Stan kan niet praten en niet lopen. Ik probeer mama en papa mee te helpen. Als ik naar school moet, moet ik bijvoorbeeld nog spuiten pakken of zo.”

,,Stan ging door de week altijd naar Sosijn in Dussen”, zegt ze. ,,Dat is een oppas-instelling voor gehandicapte kinderen. We waren vanwege het virus vaker thuis. Moest ik hem opvangen en met z’n spalken helpen. We hebben filmpjes gekeken. Buiten skeelerde ik achter zijn rolstoel. Ik heb mijn broer beter leren kennen.”

Thema is ‘Deel je zorg’

Het thema van de week’ is ‘Deel je Zorg’. ,,Belangrijk dat er er- en herkenning is van jonge mantelzorgers”, vindt Gino. ,,Vaak hebben jonge mensen niet in de gaten dat ze mantelzorger zijn. Het is normaal. Ik dacht vroeger dat ik de enige was in zo’n gekke thuissituatie. Dan voelde ik me alleen. De aandacht gaat vaak naar degene waar iets mee is. Veel minder naar de jonge mantelzorger. Al vragen ze alleen maar een keer hoe het met mij gaat.”