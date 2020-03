Helpen bij coronacrisis? Brabanthallen, Autotron en Dierenbos willen én kunnen als verzoek komt

Volgens Dona heeft Libéma als de nood aan de man is verschillende mogelijkheden. ,,Niet alleen de Brabanthallen in Den Bosch, maar ook Autotron in Rosmalen en recreatiepark Dierenbos in Vinkel.’’ Op het terrein van Autotron stond van september 2015 tot oktober 2016 een noodopvang voor asielzoekers.



Veiligheidsregio’s hebben al wel grote hotelketens in Nederland gevraagd om hotels ter beschikking te stellen voor de opvang van ziekenhuispatiënten. Fletcher Hotels is bezig om vijftien locaties in het zuiden van het land om te vormen tot ziekenhuisafdeling.