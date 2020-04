Helpen bij het avondeten is óók een manier om te leren voor school

Primeur door corona! Discussie over veteranen en Onderwijs­bou­le­vard tijdens raad Den Bosch live op You Tube

14:54 DEN BOSCH - De discussie over een museum in het Bossche Kruithuis, de toekomst van de veteranen van Ouwestomp en het bouwplan voor De Vlieger. De gemeenteraad van Den Bosch vergadert onder meer over deze onderwerpen op dinsdag 7 april vanaf 19.00 uur. Publiek mag vanwege corona niet aanwezig zijn, maar kan via het You Tubekanaal van de gemeente de vergadering wél volgen.