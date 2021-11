Helvoirt blaast 11-11 bal af vanwege corona; bekendmaking jeugdraad en Prins gebeurt digitaal

HELVOIRT - Het is zo'n beetje het grootste evenement van het jaar in Helvoirt: het 11-11 bal Keiespellersdurp. Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen gaat het feest dat morgen zou plaatsvinden niet door. ,,Wij willen het niet op ons geweten hebben dat er een uitbraak komt die gelinkt kan worden aan ons 11-11 bal.”

De bovenbouw van de Helvoirtse basisschool kampt met een corona uitbraak. Diverse groepen zitten in quarantaine. De jeugdraad van de Keiespellersdurp fysiek bekendmaken, lukte dus sowieso al niet. ,,En vanuit alle kanten krijgen we geluiden van twijfel. Twijfel of je nu wel een feest moet geven, wetende dat de besmettingen toenemen en de zorg belast wordt", schetst voorzitter Joeske van Raak - van Empel namens het bestuur Stichting Openbaar Carnaval Helvoirt, KenderKarnaval, Raad van 11 en de Keizer waar het bal zou plaatsvinden. ,,Er was twijfel of wij (de SOC) het op ons geweten willen hebben dat, als er een uitbraak komt, dit gelinkt kan worden aan ons 11-11 bal.”

Digitaal uitzenden

Daarnaast is de kans volgens het SOC zeer reëel dat de overheid een stokje voor het evenement steekt. ,,Of dat er dusdanige maatregelen getroffen moeten worden, waardoor het niet meer als een 11-11 bal voelt dus hebben we besloten net als vorig jaar digitaal te gaan uitzenden. Deze keer live, dus extra spannend voor ons.”

Volledig scherm Ook het traditionele 'stropdaspissen' vindt op een later moment plaats. © Marnix Schmidt

Om 20.11 uur wordt het carnavalsseizoen geopend, daarna volgt de bekendmaking van de jeugdraad en wordt meteen overgegaan tot de bekendmaking van de nieuwe Prins van Keiespellersdurp 2022 en het logo vanwege het 55-jarig bestaan van Stichting Openbaar Carnaval Helvoirt.

Quote We blijven hopen en vertrouwen hebben in een ‘normale’ carnaval 2022 Stichting Openbaar Carnaval Helvoirt

De uitzending is te volgen via: www.keiespellers.nl/live. ,,En we blijven hopen en vertrouwen hebben in een ‘normale’ carnaval 2022. Daar gaan wij als SOC, alle bijbehorende commissies, horeca, vrijwilligers en sponsoren onze schouders onder zetten!”