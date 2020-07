Helvoirt loopt nog niet warm voor windmolens en zonnepanelen ‘We moeten die zonnevelden verstoppen’

HELVOIRT - Waar en kunnen er in Helvoirt en Vught hoge windmolens en/of uitgestrekte zonneweiden gebouwd worden? Die vraag stond gisteren centraal tijdens een bijeenkomst in Helvoirt. De belangstelling viel tegen.

,,Nee, niet hier hè.” Bernadette uit Drunen schrikt van het idee dat er mogelijk zonnepanelen in De Margriet in Helvoirt worden gelegd. Ze wandelt graag met haar hond aan de rand van Helvoirt langs het Drongelens Kanaal. ,,Ik snap het wel. Er moet iets gebeuren vanwege ons klimaat en de co2-uitstoot”, zegt ze. ,,Maar ik vind het zo erg dat er zo weinig natuur overblijft.”

Op zoek naar een locatie

Vught is op zoek naar een locatie of locaties voor windmolens en zonnepanelen. De gemeente maakt deel uit van de Regionale Energie Strategie (RES)-regio Noordoost Brabant. Vught moet in 2030 vier procent aan wind- en zonne-energie van het totale regionale RES - aandeel opwekken.

Dat betekent dat er vier windmolens of negentig voetbalvelden aan zonnepanelen binnen de na de herindeling in 2021 nieuwe gemeentegrenzen moeten komen. Een mix mag trouwens ook. De inwoners van Vught en Helvoirt mogen meedenken en – praten over een goede en financieel haalbare locatie.

Middagsessie weer afgeblazen

Volledig scherm Er waren gisteren zo'n dertig belangstellenden in het HelvoirThuis. © Peter de Bruijn Gisteravond waren er in het HelvoirtHuis bijna dertig belangstellenden. Meer dan dertig mocht niet vanwege de 1,5 meter maatregel. De middagsessie werd zoals vorige week in Vught afgeblazen. ,,Misschien is het allemaal nog wat te abstract”, aldus wethouder Toine van de Ven. ,,Als u concreet zegt dat er bijvoorbeeld in Vught-Zuid windmolens bij de mensen in hun achtertuintje komen, dan zijn ze er gegarandeerd”, reageert iemand uit het publiek. ,,Op het moment dat het over windmolens in de gemeente gaat, zouden alle 31 duizend inwoners van het nieuwe Vught daar iets van moeten vinden”, aldus de wethouder.

Zonnepanelen ‘verstoppen’

Volledig scherm Op de plattegrond is er linksonder bij Helvoirt een potentiële plek voor zonnepanelen bijgekomen. © Peter de Bruijn De meeste aanwezigen vinden dat eventuele 150 tot ruim 200 meter hoge molens langs kanalen, of (spoor)wegen moeten worden gebouwd. Tiny Vermeer uit Helvoirt ziet ook iets in het ‘verstoppen’ van zonnepanelen. ,,Als je ze wat meer in het midden legt, kun je er groen omheen zetten. Dan zie je ze niet”, zegt ze. ,,Zijn ze niet zo lelijk meer.” Op de voorlopige plattegrond is naast De Margriet nog een ander stuk voor mogelijke zonnevelden in Helvoirt verschenen. Het gaat om een cirkel bij de Molenstraat en Gijzel. ,,Ik woon daar in de buurt”, aldus Tiny. ,,Geen probleem. Als ze maar niet te zien zijn.”

Ook zonnepanelen op 40 procent van de daken

Naast de verplichting om ergens in De Gement, Vught-Zuid, langs de A2, in Helvoirt of ergens anders in Vught windmolens en/of zonnepanelen te plaatsen, moet de gemeente ook op zoek naar meer plek voor zonnepanelen op grote daken.

,,Om het energiedoel voor Vught te halen moet er vóór 2030 op 40 procent van die daken zonne-energie worden gewonnen”, aldus Van de Ven. ,,Dat lijkt simpel, maar we moeten eigenaren van die gebouwen over de streep trekken en stimuleren om die stap te zetten. Misschien met subsidies. Dat is aan de nieuwe gemeenteraad. Het is een flinke opgave, terwijl zonnepanelen op je dak best interessant kunnen zijn.”