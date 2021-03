Helvoirt niet blij met keuze Huis voor Vincent als herinrichting van oude Landmanschool

HELVOIRT - Waarom geen nieuwe Notenkraker voor harmonie Kunst Adelt met starters- en seniorenwoningen? Of, komt er niet te veel van het goede? Allemaal vraagtekens die leven. Want Helvoirt is niet onverdeeld blij met de Vughtse plannen voor de oude Dr. Landmanschool.

Uit drie geselecteerde plannen voor de herontwikkeling van de oude Helvoirtse Dr. Landmanschool koos een door de gemeente Vught aangestelde jury onlangs een project met met een culturele inslag onder de noemer Huis voor Vincent. Er zou een permanente tentoonstelling over Helvoirt en haar geschiedenis met de Van Goghs moeten komen, met daarnaast een podium voor kunstenaars om te creëren en exposeren. En daar is niet iedereen blij mee.

‘Nieuwbouw had de voorkeur’

Voorzitter Theo van Hattum van Kunst Adelt spreekt over een verrassende keuze. ,,Gunstig voor de Notenkraker, er verandert wat bouwkundig en het vele werk van onze vrijwilligers zoals de aanleg van een ventilatiesysteem vanwege de coronamaatregelen is daarmee niet voor niets geweest. Wij als bestuur moeten attent zijn op hoe de exploitatie in elkaar steekt. De huur gaat weliswaar een op een over naar de nieuwe eigenaar maar hoe ziet het financiele plaatje eruit? Nieuwbouw zou voor ons het mooiste zijn en had onze voorkeur. Nu blijven we in een oud gebouw zitten.’’

Volledig scherm Voorzitter harmonie Kunst Adelt Theo van Hattum uit Helvoirt: ,,Wij zagen liever nieuwbouw voor ons repetitielokaal De Notenkraker.'' © Christ Pijnenburg

Belangen

Het bestuur van de stichting Thuis in Helvoirt als beheerder van het HelvoirThuis is bang dat door de komst van Huis van Vincent hun exploitatie onder druk zal komen te staan. Fred van de Pennen, voorzitter van Thuis in Helvoirt: ,,Krijgen we niet te veel van het goede? Hou rekening met onze belangen en die van de HOJ (Helvoirtse Organisatie voor de jeugd). Daarover hebben we al een overleg gepland met het gemeentebestuur in Vught. Een infopunt over Van Gogh Helvoirt en een ontmoetingsplek voor toeristen zijn in beeld in de oude Dr. Landmanschool maar zijn al in het HelvoirThuis.”

Maar niet iedereen is ontevreden met de keuze van het project Huis voor Vincent. Een aantal meedenkers die hun mening richting gemeente Vught en de deskundige jury bekendmaakten zijn juist heel erg blij. Een reactie: ,,De terugkomst van de veranda geeft me tranen in mijn ogen van geluk.” Andere opmerking: ,,De leefbaarheid, de identiteit van het gebied versterken en een maatschappelijke functie zijn helemaal aanwezig in het plan Huis voor Vincent.”

De gemeente Vught schreef in de bekendmaking dat de keuze een unaniem besluit is van de driekoppige jury. Daarin zitten Floris Alkema, Annemarie Rakhorst en Peter Blankenstein. De gemeente Vught verkoopt nu de oude Landmanschool en de directeurswoning aan het projectteam van Vevag en Braaksma & Roos Architectenbureau.