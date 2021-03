Helvoirt wil vaart achter woningbouw Den Hoek maar Vught trapt op de rem

ANALYSE Geen dreun voor GroenLinks Den Bosch, maar een mokerslag

20 maart ANALYSE - Heel veel mensen meer gingen deze week in Den Bosch naar de stembus dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. En heel veel inwoners stemden drie jaar geleden op een lokale partij. Die extra stemmen moesten deze week ergens heen. Héél opvallend: in ieder geval niet naar GroenLinks. Die partij behaalde in Den Bosch, net als 50PLUS, zelfs minder stemmen dan in 2018.