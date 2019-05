Hennepkwekerij gevonden in woning Rosmalen

Graphic Twee meter fietspad per inwoner van Den Bosch

15:50 OSS - Met bijna 3 meter aan fietspad per inwoner is Oss de meest ‘fietsvriendelijke stad’ van Nederland, aldus zoekmachine Holidu. Oss scoort hiermee hoger dan Apeldoorn, Leeuwarden en ook Den Bosch, dat het met ruim 2 m fietspad per inwoner moet doen. Hoger ook dan menig stad in Europa, want daar is Helsinki lijstaanvoerder met eveneens net meer dan twee meter.