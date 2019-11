Hennepkwekerij met 260 planten in woning Den Bosch

Nu al nadenken over een ijsbaan in de wijk: ‘Regel het voordat het gaat vriezen’

10:25 DEN BOSCH - Nu al denken aan de aanleg van een tijdelijke ijsbaan in je eigen woonwijk, terwijl het buiten 12 graden Celsius is? ‘It giet nog niet oan’ ... en is nogal vroeg. Maar volgens de gemeente Den Bosch is het verstandig om bijtijds een vergunning aan te vragen. Dan helpt de gemeente een handje bij de schaatspret. Hoe dan?