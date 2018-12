Hennepkwekerij opgerold bij nieuwe controle op bedrijventerrein Kruisstraat bij Rosmalen

Doel van de controle was in eerste instantie het controleren van vergunningen voor brandveiligheid en milieu- en bouwvoorschriften. Ook werd gecheckt of het aantal bewoners klopte met de inschrijvingen op de adressen in de Basisregistratie Personen.

De kwekerij werd aangetroffen in een bedrijfspand. De politie doet onderzoek. Omdat er in hetzelfde pand een illegaal een muur is gesloopt, volgt ook een straf voor het niet voldoen aan de bouwvoorschriften.

Twintig bewoners eengezinswoning

Van een eengezinswoning op een ander adres bleken twintig personen gebruik te maken. ,,Dat zijn er veel te veel. Niemand van hen is ingeschreven bij de BRP. Dat is verplicht in Nederland.”

Deze controle is een vervolg op die van 20 november. ,,We hebben signalen dat eigenaren de verplichte regels, mogelijk altijd, niet toepassen. Deze signalen nemen we serieus. We willen er voor zorgen dat het bedrijventerrein een veilige en prettige omgeving is en blijft. En zo een terrein waar bedrijven willen starten.”