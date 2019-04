‘Henneptent’, hasj en amfetamine gevonden in woning Den Bosch

Ook in Vught wordt oplaten van ballonnen taboe

23:31 VUGHT - Twee moties over onderwerpen die niet op de agenda stonden, konden donderdagavond rekenen op brede steun van de Vughtse gemeenteraad. De ene motie ging over een verbod op het oplaten van ballonnen in de gemeente. De andere over transparante woningtoewijzing.