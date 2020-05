Herberg De Gouden Leeuw in Berlicum failliet, negen man op straat: ‘We zijn hard geraakt’

Vughtena­ren melden steeds meer misstanden; boa’s komen handen te kort

10:18 VUGHT - Een vuilniszak dumpen, de drol van je hond laten liggen, illegaal een schuurtje bouwen óf de ‘coronaregels’ overtreden. Doe het niet in Vught! De kans is namelijk groot dat je buurman of een argeloze voorbijganger de telefoon pakt en de gemeente belt. Vorig jaar werden in Vught drie keer zoveel misstanden gemeld als in 2016. Zoveel dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) het werk niet aankunnen.