Herbouw op landgoed Zionsburg in Vught start deze maand

Man hangt tankspuit niet op: voor 1600 euro vernield in tankstati­on

11:53 DEN BOSCH/OSS - ‘Publiek’ dat de zittingszaal binnenloopt met een gevuld flesje water. Daar maakt politierechter Bruens deze week tijdens een zitting in Den Bosch direct een einde aan. Hij laat de flesjes direct door een bode apart zetten. ,,Dat is beter voor uw en mijn veiligheid’’, zegt de rechter tegen twee vrouwen. Bij een eerdere zitting had hij uitgelegd dat je ermee kunt gooien. De verdachte , een 26-jarige Ossenaar, is met lege handen gekomen. Maar hij ging afgelopen zomer flink tekeer met een tankspuit.