Herdenkingsbijeenkomst in Den Bosch met nieuwe route Stille Tocht vanuit Grote Kerk

De uit Afghanistan gevluchte en in Den Bosch gevestigde psychiater Forugh Karimi levert een bijdrage aan de dienst. Ook is er aandacht voor brigadier Adrew Dawes van de 160ste infanterie Brigade uit Wales.

Rond 19.30 uur is een Stille Tocht vanuit de Grote Kerk naar de Casinotuin. In tegenstelling tot de gebruikelijke route via de Parade direct naar de Casinotuin leidt de Stille Tocht nu via het Kerkplein en de Parade via de Choorstraat, Papenhulst, Nachtegaalslaantje naar de Casinotuin. De aanpassing heeft onder meer te maken met de bouwwerkzaamheden bij het Theater aan de Parade.