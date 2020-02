Herdenkingsplaquette bevrijders Wales krijgt 1 maart vaste plek in Sint-Jan

De plaquette was vorig jaar in de Sint-Jan onthuld tijdens een speciale viering ter gelegenheid 75 jaar bevrijding van de stad. Zondag 1 maart is tevens de feestdag van Saint David, de patroonheilige van Wales. De eucharistieviering om 11.45 uur in de Sint-Jan staat in het teken van 75 jaar bevrijd Nederland.

Het kerkbestuur Parochie Heilige Johannes Evangelist geeft de plaquette een plaats in de Gedachteniskapel in de noordelijke kooromgang. Daar worden al religieuze oorlogsslachtoffers herdacht onder wie de geliquideerde Bossche verzetsstrijder kapelaan Koopmans, en de in Dachau omgekomen zaligverklaarde Titus Brandsma. Ook is er een plaats ingeruimd voor de heiligverklaarde zuster Edith Stein die in Auschwitz is vermoord. In de de nieuw aangeklede Gedachteniskapel is ook plaats voor het in 1985 ontvangen Welsh Cross en de Gedachteniskaars 75 jaar vrijheid.