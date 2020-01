Herinneringsplaquette voor dertien vermoorde Sinti en Roma bij station Den Bosch onthuld

In de Oranje Nassaulaan bij het station onthulden burgemeester Jack Mikkers, jeugdburgemeester Saleisha Kreté en nabestaande Pawo Winterstein aan het begin van de wandeling een herinneringsplaquette met de namen van dertien Sinti en Roma. Zij werden in Den Bosch opgepakt en in 1944 in vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau vermoord.

,,Een plaquette op deze muur", aldus Pawo Winterstein namens de Sinti en Roma. ,,Mijn opa, oma en tante zijn hier im 1944 ook geweest. Voor een reis die voor deze mensen een enkele reis bleek te zijn."

Stilstaan

Na de onthulling gaat de tocht onder leiding van het muziekgezelschap 'Trio C tot de Derde' de stad in.

,,We staan stil zonder dat het vandaag een stille tocht is. De herdenkingswandeling voert door een levendige en vrolijke stad. Een stad die het leven viert", aldus Jan de Wit namens de gemeente Den Bosch. ,,We willen het verkorte leven van meer dan 300 vervolgde en vermoorde inwoners ook vieren."

Bij het Huis van Bewaring ligt een struikelsteen voor baby Ivor Troostwijk; een Joods jongetje dat in november 1943 achter de tralies werd geboren. ,,Tussen zijn cel in Den Bosch en de gaskamer in Polen liggen slechts 76 dagen", aldus stadschroniqueur Eric Alink. ,,Ivor 'struikelde' nog voor hij had leren lopen. Negenenveertig 'Stolpersteine' omkransen het kind. (...) Het komend jaar zullen nog 61 struikelstenen de plekken gaan markeren waar Joodse stadsgenoten hebben geleefd."

Dat de stad leeft blijkt onder meer uit het feit dat sommige automobilisten tijdens de voordracht van Alink ongeduldig gaan claxonneren.

De herdenkingswandeling eindigt in een volle Toonzaal; de voormalige Joodse synagoge. ,,Ik weet niet hoeveel mensen er binnen zijn", aldus burgemeester Mikkers. ,,Het gaat er vooral om dat we samen zijn. Deze eerste herdenkingswandeling met elkaar hebben gelopen. De stad moest er nog wat aan wennen. Dat heb ik ook gemerkt."

Volledig scherm De nieuwe plaquette met 13 namen van vermoorde Sinti en Roma aan de Oranje Nassaulaan © Peter De Bruijn