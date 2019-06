Herkenbaar levensverhaal van roofovervaller ‘Jack’ zet gevangenen PI Vught aan het denken

Parkeerga­ra­ge Bossche Maijweg 20 jaar open voor omwonenden, aanleg woonerf kan daarmee ook beginnen

25 juni DEN BOSCH - Het heeft veel overleg en kruim gekost, maar de NS gaat de in 2017 gebouwde parkeergarage aan de Maijweg in Den Bosch uiteindelijk tóch voor twintig jaar openstellen voor omwonenden. Omdat de spoorwegen de afspraken die in het verleden gemaakt zijn nakomt, kan al in oktober van dit jaar ook met de nieuwe inrichting van de weg begonnen worden. Dat laatste gaat duurder worden dan aanvankelijk aangenomen: geen 900.000 euro, maar 1,475 miljoen euro.