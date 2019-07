Herkenbare camerabeelden vrijgegeven van vier verdachten van rellen FC Den Bosch-Go Ahead Eagles

SP Vught wil weten welke rol college van B&W heeft gespeeld in ‘Speeldoos-affaire’

15:04 VUGHT - De SP wil van het college van burgemeester en wethouders weten of de ‘terugblik’ van organisatiedeskundige Hans Kraaijeveld over zijn periode als interim-directeur van Theater de Speeldoos juist is weergegeven. Kraaijeveld uit in zijn evaluatie nogal wat kritiek op de handelswijze van het Vughtse gemeentebestuur.