Herlaarhof paste bij suïcidale kinderen jaar geen isoleercel, dwangbehandeling en noodmedicatie toe: ‘Als eerste jeugd-ggz in Nederland’

Heesen Yachts schuldig aan dood van lasser Jack: Osse scheepsbou­wer moet regels aanpassen

12 april DEN BOSCH/OSS - Het vonnis van de rechtbank is keihard en ondubbelzinnig. De Osse scheepsbouwer Heesen Yachts is schuldig aan de dood van lasser Jack de Wit. Het bedrijf heeft zeer onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig gehandeld bij de werkomstandigheden voor een jacht in aanbouw. Het leidde tot verstikking van de Nulandse werknemer.