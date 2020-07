Herman Moerkerkplein moet ander aanzien krijgen als stadsparkje: ‘Groene entree van het Gasthuiskwartier’

DEN BOSCH - Een ‘rommelig achterkantengebied’ veranderen in een ‘groene entree van het Gasthuiskwartier’. Dat wil de gemeente met het Bossche Herman Moerkerkplein. Restanten van een waterpoorttoren en een stadsmuur uit de dertiende eeuw moeten de blikvangers zijn van het stadsparkje naast beeldengroep Dieske.

Het Herman Moerkerkplein is vanuit de Hinthamerstraat bereikbaar via de Waterstraat en de Gasthuisstraat. Zo druk als het in de Hinthamerstraat is, zo stil is het op het plein. Hoge hekken staan om een terrein dat amper groot genoeg is voor twee tennisbanen. En dan is er een flinke muur die in de weg staat.

Stalen lamellen

Door de muur af te breken moeten bezoekers er voortaan gemakkelijk(er) terecht kunnen. Het is de bedoeling dat het park een amfitheatertje wordt met twee banken. Er komen een stuk of zes treden die leiden naar een 13de eeuwse stadssmuur en de restanten van een waterpoort. Het gaat om een waterpoort waardoor het water van de Dommel en de Aa in de stad werd geleid.

De restanten van de stadsmuur worden gedeeltelijk opgebouwd en ‘aangeheeld’ tot een lengte van ruim 14 meter. De gemeente gaat niet zo ver dat de waterpoort volledig wordt herbouwd. Met het plaatsen van stalen lamellen moet de parkbezoeker zich kunnen voorstellen hoe de poort eruit moet hebben gezien. Daarbij moeten inkepingen in de lamellen de kantelen van de poort verbeelden.

‘Cruciale plek’

Het Herman Moerkerkplein en de omliggende bebouwing zijn volgens de gemeente ‘een te koesteren, cruciale plek voor de historie van de stad en de beleving ervan’’. ,,De plek kan de historie duiden van een vrijwel onzichtbaar geworden, maar zeer belangwekkende episode van de stadsontwikkeling van ‘s-Hertogenbosch.’’

De gemeente mikt op ‘een aantrekkelijk parkje met een grote verblijfskwaliteit vergelijkbaar met de Mariënburg en Jeroen Bosch tuin. ,,Er zijn veel kansen die kunnen leiden tot een zeer bijzonder stukje stad; een magische plek.’ Daar wordt al lang over gedacht. In 2009 is door de gemeenteraad besloten om de restanten van de waterpoort beter zichtbaar te maken. Medewerkers van Erfgoed ‘s-Hertogenbosch verrichten in mei 2018 voorbereidend werk voor de herinrichting. Om de archeologen ruim baan te geven werden enkele bomen gerooid. De grote plataan en enkele lindes bleven staan. Zij krijgen over een poosje ‘gezelschap’ van drie nieuwe bomen.

Na zonsondergang

Bij het parkje is ook een poort gepland om het terrein na zonsondergang af te sluiten. Zo’n afsluiting kan nodig zijn want de gemeente houdt er rekening meer dat het parkje aantrekkelijk kan zijn als hangplek voor jongeren.

Op deze locatie stroomden de Aa en de Dommel als Dieze de stad binnen en werd deze tak van de Binnendieze de Groote Stroom genoemd. Het gedeelte werd in 1962 gedempt bij het aanleggen van het Burgemeester Loeffplein en het Tolbrugplein. Het is de bedoeling dat een gedeelte hiervan wordt open gelegd. Het is niet duidelijk wanneer het zover is.

Zeker is dat het parkje in de loop van volgend jaar wordt aangelegd en in 2022 klaar moet zijn. De provincie betaalt 2 ton voor het parkje waarvan de gemeente nog niet weet wat het in totaal gaat kosten.