Heroes basketballers door corona aan de dribbel bij voetballers OJC in Rosmalen

DEN BOSCH - ,,Wie weet wat dribbelen is?” De basketballers van Heroes Den Bosch onder de 16 weten het niet precies. ,,Bij dribbelen raak je de bal bij elke stap met je voet”, legt OJC-jeugdtrainer Tom Kivits uit. ,,We gaan beginnen. De bal aan de voet inderdaad. Onze handen gebruiken we vandaag niet.”

Ongeveer veertig jeugdbasketballers van Heroes Den Bosch verruilden gisteren bij OJC in Rosmalen de basketbal voor een voetbal. Joep van Gestel (12) uit Haarsteeg, Jonne Kuijpers (13) uit Den Bosch en Tobias Saat (14) uit Loon op Zand zitten vóór de training op een bankje. Ze gooien de bal normaal gesproken in het netje in sporthal De Hazelaar in Rosmalen. Die zaal is dicht vanwege het virus. ,,Hoe ik mijn conditie op peil houd? Wat hardlopen en soms wat oefeningen. Mijn techniek is minder geworden”, merkt Tobias. ,,Nee, ik ben niet zo goed met mijn voeten.”

,,Ik kan helemaal niet voetballen”, weet Jonne. ,,Zo’n onderlinge training is wel leuk. Vorige week mocht ik de bal toch in mijn handen pakken. Ik was namelijk keeper. Of ik bijvoorbeeld ook een keertje zou willen turnen bij Flik Flak? Ik ben niet lenig. Een koprol lukt nog net.”

,,Je merkt dat basketballers een andere motoriek hebben dan voetballers”, zegt OJC jeugdtrainer Kivits uit Vlijmen. ,,Bij basketbal moet je scoren binnen een bepaalde tijd. Leuk misschien om binnenkort die ‘schotklok’ tijdens onze training te gebruiken. Basketbal is heel fysiek. Het gaat er soms lomp en hard aan toe. Aan je motoriek werken is prima. De jeugd speelt minder vaak buiten dan wij vroeger. De motoriek van jonge spelers en speelsters holt achteruit.”

Van elkaar leren

Hoofd Jeugdopleidingen van de OJC-bovenbouw Mathieu van der Steen en voorzitter Henk Schottert van de Basketbal-academie van Heroes Den Bosch volgen de training. ,,De voetbaltraining bij OJC met basketballers is door de huidige coronasituatie ontstaan”, zegt Schottert. ,,Heel goed deze samenwerking voor de ontwikkeling van onze sporters en de uitwisseling van kennis tussen trainers om zo van elkaar te leren.”

,,We waren al bezig om sportverenigingen te polsen om meer samen te doen. Door corona en het verzoek van Heroes om bij ons te trainen is een en ander in een stroomversnelling gekomen”, legt Van der Steen uit. ,,Door te jumpen, te klimmen of te rugbyen wordt je wendbaarder, sneller, sterker en flexibeler. Je stimuleert jongeren om te sporten. Onze meidenteams hebben bijvoorbeeld al een rugby-training gehad. Ik denk dat ‘The Dukes’ ook mee gaan doen. Ik hoop vóór de zomer met onder meer tennis-, hockey-, boks- en andere sportclubs uit de gemeente over meer samenwerking te gaan praten.”