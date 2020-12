Herrie in Den Bosch tijdens campagne tegen vrouwengeweld Orange the World

DEN BOSCH - Een fiks lawaai maandagmiddag klokslag twaalf uur op veel plekken in Nederland. Met deksels en fluitjes werd alarm geslagen over geweld tegen vrouwen en meisjes. In het kader van de wereldwijde campagne Orange the World. Ook in Den Bosch klonk herrie.

Negen vrouwen met oranje sjaals en jassen blazen op fluitjes, trommelen en slaan deksels tegen elkaar, staand voor het Bossche gemeentehuis in de druilerige regen. De campagne Orange the World telt diverse acties, loopt van 25 november tot en met 10 december en is georganiseerd door UN Women Nederland, en de serviceclubs Soroptimist International en Zonta die zich inzetten voor onder meer de rechten van vrouwen en meisjes.

De negen vrouwen zijn lid van Soroptimist Club De Meierij. ,,Geweld tegen vrouwen is dichterbij dan je denkt", laat medeorganisator Nicolette van Battum weten. ,,Eén keer in de zeven dagen sterft er in Nederland een vrouw aan de gevolgen van geweld. En 45 procent van alle Nederlandse vrouwen en meisje heeft geweld meegemaakt."

Orange the World

Dit jaar doen ruim 100 gemeenten in heel Nederland mee aan Orange the World en in de afgelopen weken lieten ze gemeentehuizen, markante gebouwen en objecten oranje oplichten. Zo niet Den Bosch, waar het provinciehuis overigens wel oranje werd. ,,We hebben de gemeente gevraagd of ze wilden meedoen, maar ze zeiden dat ze alleen acties voor de LGBTI-gemeenschap ondersteunen", legt Van Battum uit. ,,Volgend jaar moeten we dit via de politiek aanpakken." Vanwege de weigering van de gemeente staan de vrouwen dus pontificaal voor het gemeentehuis en maken precies 90 seconden lawaai. Van Battum glimlacht. ,,Net zo lang als vroeger het alarm op de eerste maandagochtend van de maand."

Hoe het met de geweldscijfers in Den Bosch en omstreken zit, weten de vrouwen niet. Maar dat het óveral gebeurt, dat is wel duidelijk. ,,En in alle lagen van de bevolking", vertelt medeorganisator Nelly van Kleef. ,,In onze Soroptimist Club hebben ook drie vrouwen met geweld te maken gehad." Toch lijkt er een voorzichtige tendens te zijn dat meer slachtoffers zich durven uit te spreken, erkent Van Battum. ,,Zoals Ester Wijnen die in de Linda vertelde over het huiselijk geweld tegen haar. Of de Spaanse voetbalster Paula Dapena die niet knielde voor Maradona omdat hij ook huiselijk geweld gebruikte. En je hebt natuurlijk de MeToo-beweging."

En zet het zoden aan de dijk om lawaai te maken en objecten oranje te laten oplichten? ,,Het is belangrijk dat er op veel verschillende plekken aandacht voor is", verklaart Soroptimist-lid Madeleine Mouwen. ,,Het is een beweginkje op het aardoppervlak. Heel veel korrels maken een woestijn." Om meer bekendheid te geven waar Bossche vrouwen geweld kunnen melden, deelde de Soroptimist Club De Meierij vorige week 400 Break the Silence-chocoladerepen via de Voedselbank. ,,Daar staat een telefoonnummer op waar ze zich kunnen melden", aldus Van Kleef. ,,Helaas is het anno 2020 nog steeds nodig."