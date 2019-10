Herstel gescheurd riool bij Bossche Acaciasingel gaat nog weken duren

Bossche­naar betrapt met cocaïne en mes: ’Kennelijk iets te vrezen’

15:36 DEN BOSCH - Twee auto’s staan begin dit jaar naast elkaar geparkeerd bij de Bossche Poeldonkweg. Niks aparts. Totdat de ene automobilist de andere automobilist iets kleins overhandigt. Een van de mannen, een 25-jarige Bosschenaar, wordt even later betrapt met cocaïne en een mes in zijn auto. Hij stond deze week terecht bij politierechter Zijlstra.